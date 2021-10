Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sitzbank ins Gleisbett geworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (24.10.2021) einen 19 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an der Stadtbahnhaltestelle Wilhelm-Geiger-Platz eine Sitzbank aus Rattan in das Gleisbett geworfen zu haben. Zeugen beobachteten gegen 04.40 Uhr, wie der Tatverdächtige die Bank, die an der Haltestelle stand, zunächst ins Gleisbett geworfen und anschließend wieder herausgeholt haben soll. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen daraufhin an der Stadtbahnhaltestelle vorläufig fest. Den Ermittlungen zufolge hatte eine größere Personengruppe die Bank zuvor an der Haltestelle abgestellt. Woher die Rattanbank stammt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen, insbesondere die Besitzer der Bank, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

