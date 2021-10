Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Container aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind am Montagabend (25.10.2021) auf einer Baustelle an der Nord-Süd-Straße in einen Container eingebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 20.45 Uhr Funkenflug, mutmaßlich von einem Winkelschleifer und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten entdeckten einen Bürocontainer, an dem ein Fenster offenstand, trafen aber niemand mehr an. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Täter über das Fenster in den Container und durchsuchten ihn. An einem Werkzeugcontainer fanden die Beamten weitere Einbruchsspuren, die offenbar von einem Winkelschleifer stammen. Den Tätern war es aber nicht gelungen, den Container zu öffnen. In einem Gebüsch entdeckten die Polizisten mehrere Akkuladegeräte, Akkus sowie einen Laser und einen leeren Gerätekoffer, die die Diebe offenbar zum Abtransport bereitgelegt hatten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

