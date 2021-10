Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende (22.10.2021 bis 25.10.2021) in ein Schulgebäude am Gablenberger Weg eingebrochen. Die Einbrecher hebelten zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Montag, 07.10 Uhr, ein Fenster im Untergeschoss auf und gelangten so in das Gebäude. Dort brachen sie eine Tür im Erdgeschoss auf, durchwühlten Schränke und öffneten gewaltsam einen Tresor. Sie stahlen daraus eine Geldkassette mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 5 Ostenstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

