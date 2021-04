Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vorfahrt missachtet (05.04.2021)

VS-Schwenningen (ots)

Rund 7.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Montag gegen 13.45 Uhr ereignet hat. Ein 40-jähriger Autofahrer war mit seinem Mercedes auf der Zimmerstraße in Richtung Neckarstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Werastraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 60-jährigen Audifahrers und die beiden Pkw stießen zusammen. Der Mercedes wurde in Höhe von rund 3.000 Euro beschädigt. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

