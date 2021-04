Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz) Baum beim "Herzenbad-Park" in Brand geraten (05.04.2021)

Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz (ots)

Wegen eines in Brand geratenen Baumes ist es am Abend des Ostermontags zu einem Feuerwehreinsatz beim "Herzenbad-Park" in der Karl-Wolf-Straße gekommen. Passanten entdeckten gegen 19.50 Uhr Rauch an dem Baum und verständigten den Notruf. Möglicherweise hatte eine unachtsam weggeworfene und noch nicht erloschene Zigarettenkippe sowie starke Windböen zum Brand des Baumes geführt. Beim Eintreffen der mit zwei Fahrzeugen und 10 Mann anrückenden Feuerwehr hatte sich an dem Baum bereits ein Feuer entwickelt, sodass der Baum im Zuge der Löscharbeiten umgesägt werden musste. Personen kamen nicht zu Schaden.

