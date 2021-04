Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Landkreis Konstanz) Mit über drei Promille gegen einen Linienbus gefahren und dann abgehauen (05.04.2021)

Reichenau, Landkreis Konstanz (ots)

Ein 27-jähriger Mann ist am Nachmittag des Ostersonntags mit über drei Promille hinter dem Steuer eines Dacias in der Abt-Berno-Straße gegen einen Linienbus gefahren und hat sich anschließend "aus dem Staub gemacht", ohne sich um den Unfall und den dabei entstandenen Sachschaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Die von einem Unfallzeugen und dem Busfahrer gegen 14.40 Uhr alarmierte Polizei konnte den betrunkenen Autofahrer kurz danach ermitteln. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab schließlich über drei Promille. Nach der Abgabe des Führerscheines und einer durchgeführten Blutentnahme muss sich der junge Mann nun in einem Strafverfahren wegen der Fahrt unter Alkoholeinwirkung und den dabei verursachten Unfall verantworten.

