Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz) Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (02. - 03.04.2021)

Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Freitagmorgen bis Samstagmorgen hat ein unbekannter Täter absichtlich den Fahrzeuglack eines Renaults zerkratzt, der in der Rielasinger Straße vor Gebäude Nummer 110 abgestellt war. Hierbei machte sich der Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrertür sowie am hinteren, linken Kotflügel zu schaffen und richtete so knapp 1000 Euro Sachschaden an. Die Polizei Singen (07731 888-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell