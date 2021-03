Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Gasaustritt nach Baggerarbeiten - Straßenzug evakuiert

Freiburg (ots)

Bei Baggerarbeiten ist am Mittwoch, 03.03.2021, in Weil am Rhein eine Gasleitung beschädigt worden. Ein ganzer Straßenzug musste evakuiert werden. Gegen 11:25 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Ein Großaufgebot an Rettungskräften evakuierte den Gefahrenbereich und sperrte diesen ab. Die betroffenen Bewohner kamen in einer nahen Schulsporthalle unter. Es herrschte Explosionsgefahr, da das Gas in mehrere Häuser strömte. Fachleute des Energieversorgers stoppten den Gasaustritt und begannen mit der Reparatur der Leitung. Nach und nach konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell