Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zeugen gesucht - Diebstahl von Kennzeichen & Beleuchtungseinrichtungen

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt]

In der Nacht des 01.03.2021 auf den 02.03.2021, machte sich eine unbekannte Person an einem in der Hebelstraße abgestellten Fahrzeug zu schaffen.

Der unbekannte Täter entwendete die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen und baute ferner die Nebelscheinwerfer aus, welche er ebenso mitgehen ließ.

Der Sachschaden belief sich auf insgesamt ca. 200 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

