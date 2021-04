Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz) Funkenflug eines Holzkohlegrills führt zu Brand einer Hecke und eines Schuppens (05.04.2021)

Singen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Während der Mittagszeit des Ostermontags ist es an einem Anwesen in der Remishofstraße in Singen-Remishof wegen des Brandes einer Gartenhecke sowie einer Überdachung eines Schuppens zu einem folgenden Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dürfte von einer Windböe verursachter Funkenflug eines in Betrieb befindlichen Holzkohlegrills des Nachbaranwesens zu dem Brand geführt haben. Die Feuerwehr Singen war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften bei der Brandlöschung eingesetzt. Durch das Feuer entstand nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

