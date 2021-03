Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Fahrer*in eines schwarzen PKW BMW Kombi mit AW Kennzeichen

Waldbreitbach (ots)

Am Freitag, 19.03.20221, 00:10 Uhr, kam es in der Neuwieder Straße in Waldbreitbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Wenden auf der Neuwieder Straße beschädigte der / die Fahrzeugführer*in einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW. Zeugen beobachteten, wie sich der / die Fahrer*in anschließend mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle entfernte. Beim dem Fahrzeug des / der Unfallverursacher*in handelt es sich um einen schwarzen PKW BMW Kombi, neueres Baujahr, mit AW- Kennzeichen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell