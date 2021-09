Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Haftbefehl am Hamburg Airport: Fahren ohne Fahrschein wird teuer

Hamburg (ots)

Am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr war ein 42-jähriger Rumäne auf dem Weg von Hamburg nach Bukarest. Als er sich bei der Ausreisekontrolle anstellte, überprüften die Beamten der Bundespolizei seine Daten im Fahndungssystem. Dabei stellten sie fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Bremen wegen Erschleichens von Leistungen in acht Fällen zur Festnahme ausgeschrieben ist. Er hatte eine Geldstrafe von 450 Euro zu entrichten. Alternativ hätten dem Mann 45 Tage Haft gedroht. Leider hatte er nicht ausreichend Bargeld dabei. Er führte einige Telefonate mit verschiedenen Freunden und konnte so jemanden erreichen, der ihm per Expressüberweisung Geld schicken konnte. Der Mann zahlte den geforderten Betrag und konnte anschließend weiterreisen.

