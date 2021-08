Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Piesport (ots)

Am 14.08.2021 wurde gegen 20:00 Uhr in Piesport ein Fahrradfahrer kontrolliert, der in unsicherer Fahrweise über die B 53 fuhr. Ein durchgeführter Alcotest ergab bei dem 38jährigen Fahrer aus einer Mittelmoselgemeinde einen Wert von 3,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

