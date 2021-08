Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Schrebergarten

Wittlich (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 11.08.2021, 19.00 Uhr bis Freitag, 13.08.2021, 20.50 Uhr, betrat/en unbekannte/r Täter einen komplett umzäunten Schrebergarten in der Himmeroder Straße in Wittlich. Aus den unverschlossenen sowie aufgebrochenen Räumlichkeiten wurden diverse Werkzeuge und Zubehörteile entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

