Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Volksbankfiliale in Oberweis

Oberweis (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.08.21 wurde die Polizei Bitburg über einen Einbruch in die Volksbankfiliale in Oberweis alarmiert. Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten so in die Büroräume. Die Polizei bittet um Hinweise.

