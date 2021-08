Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Stark alkoholisierter Fahrzeugführer gestoppt!

Schweich (ots)

Am 13.08.2021 gegen 03:30 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein unsicher geführter dunkler Audi A6 auf der BAB 1 von Hasborn kommend in Fahrtrichtung Trier gemeldet. Durch eine sofort entsendete Funkstreife konnte der PKW in Höhe der Anschlussstelle Wittlich-Mitte aufgenommen und letztlich zusammen mit einer Streife der Autobahnpolizei Schweich angehalten und kontrolliert werden. Zuvor wurde der Audi in deutlichen Schlangenlinien und teils nur mit 50 km/h geführt. Bei der Kontrolle konnte schnell die Ursache des Fahrverhaltens ausgemacht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Fahrer wurde später eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen des Geschehens oder Geschädigte, die durch die Fahrweise des Fahrzeugführers gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/9260 in Verbindung zu setzen.

