POL-OH: Pressemeldung der Pst. Fulda

Pflastersteine auf der Haimbacher Straße verloren - Unfall

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug am Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr die Haimbacher Straße und verlor aus bislang unbekannten Gründen ca. 30 Pflastersteine, welche verteilt auf der Haimbacher Straße liegen blieben und um die sich der Besitzer nicht kümmerte. Ein 81-jähriger VW Polo-Fahrer aus Fulda erkannte die auf der Straße liegenden Pflastersteine zu spät, überfuhr einige und beschädigte hierdurch seinen PKW. Es entstand ein Schaden am PKW in Höhe von 400 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda, unter der Telefonnummer: 0661 1050, zu melden.

Unfall mit Leichtkraftrad auf der B 27 - Sozius schwerverletzt

Am Samstagnachmittag gegen 14.04 Uhr befuhr ein 28-jähriger Leichtkraftrad-fahrer aus Fulda mit seiner 29-jährigen Sozia aus Fulda die B 27 von Rothemann kommend in Richtung Döllbach. 200 Meter vor dem Ortseingang Döllbach kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die dortige Schutzplanke, übersteuerte anschließend das Leichtkraftrad, kam auf der Fahrbahn zu Fall und beide Personen rutschten ca. 8 Meter über den Asphalt. Während der Fahrer mit nur leichten Verletzungen nach medizinischer Erstversorgung nach Hause entlassen werden konnte, musste die Sozia schwerverletzt ins Klinikum Fulda transportiert werden. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von 1500 EUR.

