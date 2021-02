Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall in Schotten, Fahrer tötlich verletzt Erstmeldung

Fulda (ots)

Gegen 17.10 Uhr ereignete sich heute auf der L3139 bei Schotten-Götzen ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei kam der männliche Fahrer eines Porsche ums Leben. Sein Fahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Zur Klärung der Unfallursache ist ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die L3139 ist derzeit an der Unfallstelle in beiden Richtungen voll gesperrt.

Hubertus Kümpel

Polizeiführer vom Dienst

