Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Drei Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Bad Hersfeld

Freitag, 19.02.21

Bad Hersfeld: Schillerplatz: Am Freitagnachmittag gg. 14:00 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Reichstraße in Höhe des Schillerplatzes. Dabei fuhr ein 63-jähriger Bad Hersfelder mit seinem blauen VW auf den vorrausfahrenden 53-jährigen VW-Fahrer, der verkehrsbedingt bremsen musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 4000,-EUR. Der 53-jährige VW Fahrer musste bremsen, da ein Fahrschulauto, welches aus Bad Hersfeld stammt, plötzlich die Fahrspur wechseln wollte, ohne die Fahrtrichtungsänderung anzuzeigen und den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der 48-jährige Fahrlehrer konnte noch rechtzeitig in die Lenkbewegung des 21-jährigen Fahrschülers aus Bad Hersfeld eingreifen, so dass es zu keinem Zusammenstoß kam.

An der Sommerseite: Um 14:14 Uhr kam es zu einem Unfall mit Sachschaden in Höhe von 2000,-EUR. Ein 33-jähriger Kia Fahrer aus Bad Hersfeld übersah beim Einfahren von einem Parkplatz, der angrenzenden Grundschule, den von links herannahenden 39-jährigen Bad Hersfelder mit seinem Toyota. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Europakreisel: Gegen 15:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Europakreisel. Dabei übersah der 39-jährige Mercedes Fahrer aus Fulda ein 74-jährigen Rollerfahrer aus Bad Hersfeld. Der Merceds Fahrer wollte in den Kreisverkehr einbiegen und übersa den Rollerfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Rollerfahrer kam beim Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 2000,- EUR. Polizeistation Bad Hersfeld, Köhler, PHK

Samstag, 20.02.21

Bad Hersfeld, Wehneberger Straße Gegen 11:15 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Wehneberger Straße in Bad Hersfeld. Ein 20-jähriger Bad Hersfelder fuhr mit seinem Opel auf einen abbiegenden VW auf. Dabei war der Fahrer des Opel vermutlich abgelenkt durch die Benutzung eines Navigationsgerätes. Durch den Aufprall wurde der 51-jährige VW-Fahrer, ebenfalls aus Bad Hersfeld, leicht verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 5000,- EUR.

Köhler, PHK 20.02.21

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell