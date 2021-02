Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots)

Alheim - Am Samstag, 20.02.2021, 05:30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Kasseler mit seinem PKW die B83 aus Richtung Rotenburg in Richtung Alheim. Vor der Ortslage von Heinebach, Höhe des Industriegebiets Haischwiese, lief ein Stück Wild auf die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst. Das Reh wurde beim Zusammenprall getötet. Der Sachschaden am PKW wird auf 3500,00EUR geschätzt.

Gefertigt: Ritter, PHK, PST Rotenburg

