POL-S: Einbruch in Freibad - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind vergangenes Wochenende (22. bis 24.10.2021) in ein Freibad an der Straße Inselbad eingebrochen. Die Täter überstiegen offenbar zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 06.30 Uhr am Sonntag den Zaun und schlugen oder warfen anschließend eine Fensterscheibe im Kassenbereich ein. Die Einbrecher durchwühlten im Gebäude mehrere Schränke und Spinde. Ob sie etwas stahlen, muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

