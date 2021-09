Polizei Mettmann

POL-ME: Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit der Velberter Polizeiwache - Velbert - 2109060

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wegen dringenden und unaufschiebbaren Wartungs- und Update-Maßnahmen an der zentralen Telefonanlage der Polizeiwache in Velbert, kann es dort ab Mittwoch (15. September 2021) zu eingeschränkten telefonischen Erreichbarkeiten kommen.

Auf Grundlage bisheriger Erfahrungen ist zu erwarten, dass der Amtsanschluss unter der Rufnummer 02051 946-6110 erst am Wochenende wieder erreichbar ist. Eingehende Anrufe unter dieser Nummer können aus technischen Gründen auch nicht weitergeleitet werden.

Telefonverbindungen zum polizeilichen Notruf 110 sind von den Beeinträchtigungen ausdrücklich zu keiner Zeit betroffen.

In dringenden Fällen sollten deshalb betroffene Bürgerinnen und Bürger, bei Ausfall der normalen Amtsleitungen in der genannten Zeit, auf den polizeilichen Notruf ausweichen. In zeitlich weniger brisanten Angelegenheiten wird darum gebeten, den Hauptanschluss der Kreispolizeibehörde Mettmann, unter der Telefonnummer 02104 982-0, zu wählen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell