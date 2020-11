Polizei Korbach

POL-KB: Edertal - Einbrecher im Betonwerk, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am späten Mittwochabend brachen unbekannte Täter in ein Betonwerk in Edertal-Giflitz ein.

Die Täter durchtrennten einen Zaun und konnten so auf das Gelände in der Bahnhofstraße gelangen. Dort öffneten sie gewaltsam ein Fenster zum Kassenhaus und konnten in das Gebäude einsteigen. Sie durchsuchten in mehreren Räumen sämtliche Schränke und Behältnisse und stahlen eine Kassette mit Bargeld.

Bei dem Einbruch lösten die Täter gegen 22.15 Uhr einen Alarm aus. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnamen der Polizei Bad Wildungen blieben erfolglos, die Täter konnten unerkannt flüchten. Den Sachschaden schätzten die Polizisten auf etwa 5.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer am Mittwochabend in Giflitz verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Tel. 05621/70900 zu melden.

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell