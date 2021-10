Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit mutmaßlich gefälschten Ausweisen unterwegs

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (22.10.2021) fünf Männer im Alter von 21 bis 40 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, sich mit gefälschten Dokumenten ausgewiesen zu haben. Die Verkehrspolizei kontrollierte gegen 21.00 Uhr einen VW in der Magirusstraße. Während der 54-jährige Fahrer sich mit seiner rumänischen ID-Karte auswies, konnten die fünf Mitfahrer lediglich ein Foto von rumänischen Ausweisen vorzeigen. Bei genauer Betrachtung stellten die Beamten fest, dass es sich hierbei mutmaßlich um Totalfälschungen handelt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten zum einen alle fünf mutmaßlich totalgefälschten rumänischen Ausweise und die fünf echten moldauischen Reisepässe der Männer fest, zum anderen fanden sie zwei mutmaßlich gefälschte 50-Dollar-Noten sowie einen 10-Euro-Schein und stellten diese sicher. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen daraufhin fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden sie am Samstag (23.10.2021) dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

