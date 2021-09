Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210904 - Willich: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Willich (ots)

Am 04.09.2021, gegen 18:00 Uhr, befuhr ein 66 jähriger Radfahrer aus Kaarst, die Martin-Rieffert-Straße, von der Neusser Straße aus kommend in Fahrtrichtung Peterstraße. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der Radfahrer nach links in die Brauereistraße abzubiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 41 jähriger Pkw Fahrer aus Neuss ebenfalls die Martin-Rieffert-Straße in dieselbe Richtung. Als dieser sich auf der gleichen Höhe des Radfahrers befand beabsichtigte er den Radfahrer zu überholen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in Folge dessen der Radfahrer zu Boden stürzte. Bei dem Sturzgeschehen wurde der Radfahrer leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. /lk (711)

