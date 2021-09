Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Willich-Neersen (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagvormittag kam es auf der Kirchhofstraße und der Bengdbruchstraße in Neersen zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnhäuser. Die bisher unbekannten Täter gelangten durch das Aufhebeln von Kellerfenstern oder Terrassentüren in die Häuser. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02162/377-0. /tk (708)

