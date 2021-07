Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Zwischen Samstagvormittag und Montag kurz nach Mitternacht beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen VW Golf an der Straße Schophof. An der linken Fahrzeugseite entstand 1.800 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Haltern am See

In der Nacht zu Sonntag hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Er beschädigte einen grauen VW Passat an der Büttnerstraße. Der Schaden ist an der Heckstoßstange enstanden.

Marl

Am Sonntag zur Tageszeit beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten roten Mercedes Vito in einem Wendehammer an der Stettiner Straße. Der Schaden ist am Heck links zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Am Sonntag, um 13:15 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Dorstener auf der Hervester Straße in Richtung Süden. In Höhe der Kreuzung mit der Buerer Straße war die Ampel außer Betrieb. Auf der Buerer Straße fuhr ein unbekannter Autofahrer in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der unbekannte Fahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Westen. Es konnte nur gesagt werden, dass es sich um einen männlichen Fahrer in einem schwarzen Auto handelte. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell