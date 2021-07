Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: PHKin Barbara Wlotzka ist neue Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes

Recklinghausen (ots)

Der Bezirks- und Schwerpunktdienst in Herten hat seit dem 05. Juli eine neue Leiterin: Polizeihauptkommissarin Barbara Wlotzka (50) hat die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Jörg Bramsel angetreten, der die Leitung des Bezirks- und Schwerpunktdienstes in Recklinghausen übernimmt. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen dankt Jörg Bramsel für die geleistete Arbeit und weiß die Leitung des Bezirks- und Schwerpunktdienst in Herten weiterhin in guten Händen. "Mit Barbara Wlotzka übernimmt eine erfahrene Polizeibeamtin diese Aufgabe", sagt die Behördenleiterin.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Zum Bezirks- und Schwerpunktdienst zu wechseln, war schon lange mein Wunsch", sagt Barbara Wlotzka. "Die erfolgreiche Arbeit meines Amtsvorgängers möchte ich fortführen und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen für die Bürgerinnen und Bürgern in Herten da sein. Dabei wird die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, mit Schulen, Vereinen und anderen kommunalen Organisationen im Vordergrund stehen."

Zur Person: Barbara Wlotzka (50) ist verheiratet und lebt in ihrer Geburtsstadt Bottrop. Nach dem Abitur absolvierte sie zunächst eine Tischlerlehre und begann im Anschluss ein Lehramtsstudium. 1999 startete sie ihre Ausbildung bei der Polizei. "Ich wollte nah dran sein am Puls der Zeit, mit Menschen arbeiten, mich für Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Das macht Polizeiarbeit für mich bis heute aus: nah dran zu sein am gesellschaftlichen Leben."

Mit dem gesellschaftlichen Wandel der vergangenen Jahrzehnte habe sich auch die Polizei verändert, sagt Barbara Wlotzka. "Die Polizei passt sich ständig den neuen Anforderungen der Gesellschaft an. Dem gerecht zu werden, ist in meinen Augen eine schöne Herausforderung."

Herten ist ihr nicht unbekannt, denn in der Stadt wohnen einige Freunde und Bekannte. Als neue Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes freut sie sich darauf, die Stadt und ihre Menschen nun genauer kennenzulernen.

Beruflicher Werdegang:

Polizeihauptkommissarin Barbara Wlotzka, die neue Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Herten, hat ihre Ausbildung bei der Polizei 1999 begonnen. Ihre erste berufliche Station als Kommissarin war das Polizeipräsidium Wuppertal und dort der Wachdienst in Solingen. Ab 2003 versah sie ihren Dienst in der Einsatzhundertschaft Wuppertal, ehe sie 2006 ins Polizeipräsidium Recklinghausen wechselte. Sie war im Wach- und Wechseldienst auf Streife in Bottrop. Ab 2012 arbeitete sie zwei Jahre lang in der Führungsstelle der Polizeiinspektion 1 (West) des Polizeipräsidiums Recklinghausen. 2014 kehrte sie als stellvertretende Wachdienstführerin auf die Wache Bottrop zurück und war seit 2020 dort Wachdienstführerin.

