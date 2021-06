Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Brand eines Baumstumpfes in kleinem Waldstück.

Lippe (ots)

Die Polizei wurde am Montagabend gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit der Feuerwehr zu einem leichten Brand in die Straße "Am Gelskamp" gerufen. In einem kleinen Waldstück hinter dem dortigen Fachwerkdorf war ein Baumstumpf auf unbekannte Weise in Brand gesetzt worden. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Eine Selbstentzündung oder Entzündung durch einen weggeworfenen Gegenstand (wie zum Beispiel eine Zigarette) wurde bereits vor Ort durch die Feuerwehr ausgeschlossen. Zeugen, die zur Tatzeit im Waldstück etwas Auffälliges beobachtet haben, richten ihre sachdienlichen Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231 6090.

