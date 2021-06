Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Sachbeschädigung an historischem Glockenturm.

Lippe (ots)

Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr beschädigten bislang Unbekannte den "Stumpfen Turm" der Kirchengemeinde im Steinweg. Die Täter machten sich an einer Bodenplatte zu schaffen, zerkratzten Scheinwerfer und zerstörten zwei Bodenlampen. Sie brachen weiterhin ein Kreuz an der Gedenkstätte ab und warfen einen Stein um. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zur Tat an diesem Abend geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer 05222 98180 mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell