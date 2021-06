Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Wem gehören diese Gartengeräte?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lippe (ots)

Am Mittwoch wurde der Polizei ein Fund von zwei modernen und hochwertigen Gartengeräten in der Augustdorfer Straße gemeldet. Der Melder fand diese am Dienstag (08.06.2021) gegen 17 Uhr neben einer Laube am Rethlager Mühlenteich. Es ist nicht auszuschließen, dass die Gartengeräte entwendet wurden. Es handelt sich um einen Rasenkantenschneider der Marke "Brast" und einen Laubbläser der Marke "McCulloch". Die Polizei bittet nun die oder den Eigentümer:in der Gartengeräte oder Zeugen, die wissen wem diese gehören, sich beim Kriminalkommissariat 2 zu melden, Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell