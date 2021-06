Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Wissentrup. Schuppen von Lagerhalle aufgebrochen.

Lippe (ots)

Der Schuppen einer Lagerhalle in der Kameruner Straße in Wissentrup war in der Nacht von Sonntag auf Montag das Ziel von Dieben. Die bislang Unbekannten brachen die Tür des Schuppens auf und stahlen einen Doppelschleifbock. Danach zogen die Täter auf demselben Gelände weiter und schlugen ein Fenster vom nebenstehenden Gebäude ein. In dieses Gebäude gelangten die Diebe nicht. Für Zeugenhinweise zum Einbruch und Diebstahl ist das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 dankbar.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell