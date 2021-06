Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Auspuffanlagen an zwei Fahrzeugen gestohlen.

Lippe (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag trieben Katalysatoren-Diebe ihr Unwesen in der Straße "Am Bach" in Pivitsheide. Die bislang unbekannten Täter trennten mit einem Werkzeug die Auspuffanlagen von zwei Fahrzeugen ab und entwendeten diese. Bei beiden Autos handelt es sich um ältere Modelle der Marke VW. Zeugen, die in der Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben, richten ihre Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell