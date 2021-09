Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Geldausgabeautomat gesprengt

Viersen-Dülken (ots)

Unbekannte Täter sprengten einen Geldausgabeautomaten und verursachten erheblichen Schaden.

Um 03:06 Uhr sprengten nach bisherigen Erkenntnissen drei Täter auf bisher noch unbekannte Art und Weise den Geldausgabeautomaten am Parkplatz des Gierlingsgeländes in Viersen-Dülken an der Viersener Straße. Nach Zeugenaussagen flüchteten die Täter mit einem dunklen PKW über die Viersener Straße. Durch die Explosion wurde nicht nur der Geldausgabeautomat völlig zerstört, sondern auch mehrere Fensterscheiben umliegender Gebäude und mehrere auf dem Parkplatz stehende PKW beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 zu melden./mikö (706)

