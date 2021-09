Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210903 - Kempen: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kempen (ots)

Am 03.09.2021, gegen 16:10 Uhr, befuhr ein 26 jähriger Pkw Fahrer aus Kempen die Vorster Straße (L361) aus Fahrtrichtung Vorst kommend. An der Kreuzung zur B509 beabsichtigte der Pkw Fahrer nach rechts auf die B509 in Fahrtrichtung Hüls abzubiegen. Hierbei übersah er einen rechts auf dem Geh-/Radweg fahrenden 84 jährigen Pedelecfahrer aus Kempen, welcher an der Kreuzung die B509 bei grünlichzeigender Lichtzeichenanlage in Fahrtrichtung Kempen überqueren wollte. Um einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern, bremste der Pedelecfahrer stark ab. Daraufhin stürzte er zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Zwecks Behandlung wurde der 84 jährige mittels Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. /lk (703)

