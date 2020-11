Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit Verletzten

LippeLippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 05.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Lageschen Straße. Ein mit 4 Personen besetzter Pkw eines 19jährigen aus Lemgo missachtete das Rotlicht der Lichtzeichenanlage an der Einmündung zur Westerfeldstraße. Er kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Pkw eines 23jährigen Detmolders, welcher bei Grünlicht von der Westerfeldstraße nach links auf die Lagesche Straße in Rtg. Lage abbiegen wollte. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt 23.000,- Euro und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt und wurden zur Behandlung in die Kliniken nach Detmold und Lemgo verbracht.

