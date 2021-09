Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210903 - Viersen: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

LR Viersen (ots)

Am 03.09.2021, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 74 jähriger Radfahrer aus Viersen die Goetersstraße aus Fahrtrichtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Freiheitsstraße. Am dortigen beampelten Rad/ -Fußgängerübergang beabsichtigte der Radfahrer die Freiheitsstraße in Fahrtrichtung Gerberstraße zu überqueren. Ein 60 jähriger Pkw Fahrer aus Mönchengladbach befuhr die Gerberstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung und beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf die Freiheitsstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 74 jährige Viersener schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Unfallverletzte transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Freiheitsstraße in Fahrtrichtung Mönchengladbach für ca. zwei Stunden gesperrt. /lk (701)

