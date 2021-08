Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Auto beschädigt

Am 31.07.2021 wurde gegen 14 Uhr die Polizei Edenkoben über eine Sachbeschädigung an einem PKW in Edesheim im Riedpfad in Kenntnis gesetzt. Hierbei wurde ein Außenspiegel zerkratzt und das Spiegelglas beschädigt. Im Rahmen der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung konnten Hinweise auf eine Gruppe von vermutlich Jugendlichen erlangt werden, welche sich am 31.07.2021 zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr in Tatortnähe aufgehalten haben sollen. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, bittet die Polizei Edenkoben sich unter Tel. 06323 9550 zu melden.

