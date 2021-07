Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Tankstelle

Meschede (ots)

Am Dienstagmorgen brachen Täter in eine Tankstelle in der Freienohler Straße ein. Gegen 01.30 Uhr schlugen die unbekannten Einbrecher eine Scheibe ein und entwendeten im Verkaufsbereich Zigaretten und Alkohol. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

