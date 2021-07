Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Von Fahrbahn abgekommen

Marsberg (ots)

Am Samstagabend ist es gegen 20.15 Uhr auf der K 65 zu einem Alleinunfallgekommen. Ein 23-jähriger Mann aus Marsberg war mit seinem Motorrad von der B 7 kommend in Richtung Obermarsberg unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Marsberger aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine und fuhr in eine Böschung. Hier überschlug er sich und verletzte sich schwer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell