FW-MG: Kaminbrand

Mönchengladbach-Holt, 17.11.2020, 21:19 Uhr, Engelsholt

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus nach Engelsholt alarmiert. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte eine auffällig starke Rauchentwickkung aus dem Kamin fest. Zur weiteren Erkundung und zur Durchführung von Kaminkehrarbeiten wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Im inneren des Wohngebäudes wurde der Verlauf des Kamins mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Verbrennungsrückstände mussten durch eine Revisionsöffnung aus dem Kamin entnommen werden.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen an den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister übergeben.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistung der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

