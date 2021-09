Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Kradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Samstag kam es gegen 16:30 Uhr auf der Straße Hülst (B221) in Kaldenkirchen zu einem Alleinunfall eines Kradfahrers. Der 51 Jahre alte Krefelder befuhr die B221 aus Brüggen kommen in Richtung Kaldenkirchen, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte er dabei und verletzte sich schwer. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /tk (709)

