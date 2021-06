Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst

Oldenburg-Land

Wesermarsch: Termine zur Fahrradcodierung in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg

Delmenhorst (ots)

Die Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch bietet ab Juli 2021 wieder an verschiedenen Wochentagen Termine zur Fahrradcodierung bei den Dienststellen Delmenhorst, Ganderkesee und Wildeshausen an. In Delmenhorst wird es auch Termine an zwei Samstagen geben.

Aufgrund der Corona-Pandemie können nur Termine nach vorheriger telefonischer Reservierung angeboten werden. Dies dient der Kontaktreduzierung.

Am Standort Delmenhorst beginnen die Codierungen ab Mittwoch, 28. Juli 2021. Termine können Werktags zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr unter der Telefonnummer 04221 / 1559 111 vereinbart werden.

In der Dienststelle Ganderkesee beginnt die Fahrradcodierung ab Freitag, 23. Juli 2021. Termine können Werktags zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr unter der Telefonnummer 04222 / 946 950 vereinbart werden.

Im Polizeikommissariat Wildeshausen beginnen die Fahrradcodierungen bereits ab Freitag, 9. Juli 2021. Termine können Werktags zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr unter der Telefonnummer 04431 / 941 137 bzw. 04331 / 941 152 vereinbart werden.

Wichtig: Nach dem Umzug der Dienststelle Wildeshausen in das neue Dienstgebäude müssen Termine ab dem 1. Juli 2021 unter der Telefonnummer 04431 / 941 128 bzw. 04431 / 941 129 vereinbart werden.

Alle Termine und weitere Informationen erhalten Sie im Internet auf der Homepage der Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch unter folgendem Link:

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_delmenhorst_oldenburg_land/themen/fahrradcodierung-1072.html

Hier finden Sie auch den Codierungsbogen. Dieser kann im besten Fall bereits vorausgefüllt mitgebracht werden.

