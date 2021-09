Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Samstag kam es gegen 18:15 Uhr auf der Wielandstraße in Kempen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Zusammenstoß als die 31 Jahre alte PKW-Führerin aus Kempen in die Mülhauser Straße abbiegen wollte. Dabei wurde die 65 Jahre alte Radfahrerin aus Kempen schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /tk (710)

