Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In mehrere Gartenhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag (23.10.2021) bis Sonntag (24.10.2021) im Gewann In den Aspen mehrere Gartenhäuser aufgebrochen und verschiedene Gegenstände gestohlen. Die Täter gelangten in der Zeit von 20.00 Uhr bis 12.20 Uhr in mindestens vier Gartenhäuser indem sie teilweise Türen aufhebelten oder über Fenster einstiegen. Sie stahlen unter anderem Alkoholika, Spraydosen, Zigaretten und ein Radio. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu wenden.

