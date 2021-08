Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall auf der B 54, eine Person tödlich verletzt, Nachtrag

Ochtrup (ots)

Am Freitag (20.08.) hat es um 15.23 Uhr einen schweren Verkehrsunfall auf der B 54 zwischen Ochtrup und der A 31 gegeben. Dabei wurde eine 83-jährige Niederländerin tödlich verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 48-jähriger Mann aus Velen (Kreis Borken) mit seinem Lkw auf der B 54 zwischen der Anschlussstelle Ochtrup/Heek und der A 31 in Fahrtrichtung Gronau. Die 83-jährige Frau aus Enschede war in Fahrtrichtung Steinfurt unterwegs. In diesem Abschnitt ist die B 54 Richtung Steinfurt zweispurig. Die Frau fuhr auf der linken, der Überholspur und kam aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Hyundai i10 auf die Gegenfahrbahn. Der Lkw-Fahrer versuchte nach eigenen Angaben und Angaben eines Zeugen dem Wagen der Frau noch auszuweichen. Trotzdem kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die 83-jährige so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus verstarb. Der Lkw-Fahrer aus Velen zog sich leichte Verletzungen zu. Während der Dauer der Unfallaufnahme war die B 54 in dem Bereich bis gegen 19.30 Uhr komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Erstmeldung vom 20.08.2021, 15.54 Uhr

Vollsperrung B54 wegen schwerem Verkehrsunfall Unfallzeit: 20.08.2021, 15:23 Uhr Unfallort: B 54, zwischen Ochtrup und der A 31. Eine Pkw-Führerin gerät aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit einem Lkw. Sie wird dabei schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer wird leicht verletzt. Für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme durch die Polizei ist die B 54 in beide Richtungen zwischen Ochtrup (Weinerpark) und der Autobahn A 31 voll gesperrt.

