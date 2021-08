Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Pedelec-Fahrer tödlich verletzt

Hopsten (ots)

Am frühen Samstagmorgen (21.08.) informierte ein Zeuge gegen 03.10 Uhr die Polizei über eine leblose Person auf dem Walnussweg. Als die Polizeibeamten eintrafen, versuchten Rettungskräfte bereits den 44-jährigen Hopstener zu reanimieren. Im Krankenhaus wurde kurze Zeit später dann der Tod des Hopsteners festgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge war der 44-Jährige mit seinem Pedelec auf dem Wallnussweg unterwegs. Auf der unbeleuchteten Straße kam er aufgrund von bisher nicht eindeutig geklärten Umständen zu Fall. Mit hoher Wahrscheinlichkeit touchierte er ein am rechten Seitenrand geparktes Fahrzeug. Bei dem Sturz zog er sich schwerste Verletzungen zu, an denen er verstarb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell