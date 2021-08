Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Schwerer Verkehrsunfall auf Lingener Straße (Ergänzung um Zeugenaufruf)

Nordhorn (ots)

Am 11. August kam es auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger aus Bad Bentheim wurde dabei tödlich verletzt. Ein 31-Jähriger war mit seinem Opel Combo gegen 6 Uhr auf der Birkenstraße unterwegs. Als er die Lingerner Straße in Richtung Melleschweg überquerte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 18-jährigen Motorradfahrer, der auf der Lingener Straße in Richtung Lohne unterwegs war (wir berichteten). Zuvor habe der Opel-Fahrer ein Auto, das in Richtung Nordhorn fuhr, passieren lassen. Dieser bislang unbekannte Autofahrer wird gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

