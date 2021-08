Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Ford beschädigt

Haren (ots)

Am Montag hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 13.45 und 18 Uhr einen schwarzen Ford Tourneo auf dem Parkplatz des Ferienzentrums Dankern an der Straße Am Tiergarten beschädigt. Anschließend verließ er die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

