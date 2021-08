Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Drei Personen bei Unfall verletzt (Korrektur Fahrzeug)

Salzbergen (ots)

Auf der Feldstraße in Salzbergen kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Der 25-jährige Fahrer eines VW sowie sein 28-jähriger Beifahrer waren gegen 20.45 Uhr auf der Straße Holsterfeld in Richtung des dortigen Autohofes unterwegs. Als der Mann mit seinem Auto die Feldstraße überquerte, übersah er den Opel einer 48-Jährigen, die die Feldstraße in Richtung B70 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Beifahrer im VW wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, er befindet sich jedoch wieder außer Lebensgefahr. Der Fahrer des VW erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrerin im Opel wurde schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell